Malore per il tecnico della Pergolettese Matteo Abbate: i sanitari lo salvano con il defibrillatore

IL GRANDE SPAVENTO

L'ex allenatore del Piacenza è finito stramazzato a terra in seguito a un'accesa discussione con il terzo uomo

© facebook Attimi di paura durante Vicenza-Pergolettese, match valido per la quinta giornata del girone A di Serie C e finito 1-0 a favore dei padroni di casa. Il tecnico dei lombardi Matteo Abbate è improvvisamente stramazzato a terra a causa di un malore che ha immediatamente scatenato l'attenzione di giocatori e avversari. L'ex calciatore dell'Hellas Verona e della Cremonese si è accasciato a terra al 36° del primo tempo al termine di un'accesa discussione con il quarto uomo.

Una situazione che ha spinto immediatamente i sanitari ad accertarsi delle condizioni del mister, intervenendo con un defibrillatore al fine di escludere il peggio. Fortunatamente il mister della Pergolettese non ha mai perso i sensi e, dopo qualche minuto, è stato portato fuori dallo stadio in barella per esser condotto all'ospedale.

Abbate è stato quindi sottoposto a tutti gli esami del caso e, come comunicato dalla società cremonese, gli stessi sono risultati negativi. Un esito che hanno spinto i medici a dare l'ok per le dimissioni dell'ex tecnico del Piacenza e per il suo rientro a casa.

