Malmoe, i cittadini chiedono di spostare la statua di Ibrahimovic

Mentre Zlatan Ibrahimovic sfoglia la margherita e lascia Milan e Bologna in attesa in vista di gennaio, non si arrestano le proteste dei tifosi del Malmoe, delusi dall'acquisto di quote societarie dell'Hammarby del loro ormai ex idolo. Il comune della città nel sud della Svezia ha ricevuto oltre 550 richieste di spostare la statua di Ibra, ora posizionata di fronte allo stadio: per legge, superate le 100 richieste, la proposta deve essere discussa in consiglio.

