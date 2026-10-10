Malagò: "Mesi faticosi, molti dicevano che ct era sbagliato"

10 Ott 2026 - 14:27
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"Sono stati mesi incredibili e faticosi. Mi ritrovo commissario. Però non abbiamo mai smesso di lavorare, dobbiamo fare qualcosa di diverso e coraggioso, l'unica cosa che non possiamo permetterci è stare fermi. Sul ct, molti dicevano che era sbagliato". Così il commissario della Figc, Giovanni Malagò, ospite dello Sport e Culture Festival di Mondovì (Cuneo). "Però oggi mi ritrovo con un'U21 qualificata alla fase finale degli Europei, con l'ambizione di tornare alle Olimpiadi e questa è la squadra con cui giocheremo gli Europei del 2032 in casa. La Nazionale a novembre se la giocherà per andare ai quarti di Nations, in un girone di ferro e giocando bene, con entusiasmo, piena di esordienti e ragazzi giovani che potrebbero fare gli europei U21. Giocatori che gli italiani non conoscevano, su cui Mancini sta lavorando bene. E poi la nazionale femminile, che si gioca la partecipazione al mondiale. Siamo stati capaci? Non lo so, ma i risultati stanno arrivando", ha aggiunto.

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