Ariel Jacobs lancio Romelu Lukaku quando allenava l'Andelercht. Oggi, alla Gazzetta dello Sport, ammette: "Siamo onesti, non si capiva che sarebbe diventato una stella. Mi ha fatto vedere grande talento dalla prima volta che l'ho messo in campo ma da lì in poi ha fatto una carriera imprevedibile, tutto merito suo. Può fare bene anche in Serie A".