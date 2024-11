LUCCHESE, PAURA IN ALLENAMENTO PER WELBECK

Grande paura per la Lucchese che in allenamento ha dovuto far i conti con un improvviso malore del centrocampista Nana Welbeck. Il calciatore del club toscano sta meglio come confermato da un comunicato della società: "La società Lucchese 1905 desidera informare i propri tifosi e tutti gli appassionati sulle condizioni del nostro centrocampista, Nana Welbeck. Nella mattinata di ieri, intorno alle 11:30, Welbeck ha accusato un improvviso malore durante un allenamento. Il giocatore è stato immediatamente soccorso dallo staff medico presente e, fortunatamente, si è ripreso spontaneamente nel giro di pochi secondi, tornando a uno stato di completo benessere.”