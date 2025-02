Lotta scudetto, Spalletti: "Napoli-Inter bel duello"

"L'Inter ha un vantaggio certamente, ma con il Napoli sarà un bel duello e una bella sfida, può dire tanto sulla corsa scudetto. Non vedo l'Inter al top da un po' di partite, siccome ha quel livello altissimo di potenziale penso lo possa esprimere da un momento all'altro. Il Napoli da parte sua ha fatto partite straordinarie". Così il ct dell'Italia, Luciano Spalletti che poi ha concentrato la sua analisi sugli azzurri. "Il Napoli sta facendo un campionato eccezionale, io faccio i complimenti a Conte non solo per punti e le vittorie ma perché quello che fa vedere è ben riconoscibile, sa quello che vuole. La squadra sa stare in campo e mette in atto un piano che i calciatori sanno riconoscere negli allenamenti. Sono convinto che oltre ad Atalanta e Inter, il Napoli sarà in lotta fino in fondo per il titolo e può darsi che si possa inserire ancora qualcuno, perché ne ho viste di tutti i colori", ha aggiunto Spalletti.