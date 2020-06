Longhi: "Per un'ora è stata un'Inter da calcio spettacolo"

Inter da scudetto oppure no? I vecchi saggi del pallone dicevano che il risultato di 2-0 è sempre molto pericoloso nel mondo del pallone perché nel momento in cui lo ottieni molli gli ormeggi e se poi ti capita di subire un gol la tranqilllità diventa paura e l'avversvario si carica ed è quello che è successo ai nerazzurri ieri. Detto questo l'Inter vista per un'ora è stata splendida con un Eriksen superlativo. Pensavo fosse un problema, ma ora può essere la risoluzione dei problemi. La mia opinione sul lungo termine? Qualcuno là davanti deve bucare qualche gomma altrimenti saà difficile. La cosa confortante è quello che si è visto per 60 minuti: un vero e proprio calcio spettacolo. Da qui deve ripartire la squadra di Conte.