L'omaggio di France Football: "Maradona avrebbe vinto due Palloni d'Oro"

L'OMAGGIO

I più giovani potrebbero domandarsi: perché Diego Armando Maradona non ha vinto neppure un Pallone d'Oro? La spiegazione è semplice: France Football aprì la candidatura a giocatori extra-europei solo nel 1995, quando ormai la carriera del Pibe de Oro era in discesa. L'anno successivo gli fu assegnato un premio alla carriera ma oggi, a giorni dalla scomparsa dell'argentino, la rivista francese si è chiesta quanti Palloni d'Oro avrebbe vinto Maradona se il premio fosse stato aperto a tutti sin dalla sua nascita. Getty Images

Secondo France Football, la risposta è due: quello del 1986 (vinto in realtà da Belanov) nell'anno del Mondiale conquistato con l'Argentina e quello del 1990 (fu premiato Matthaus) nonostante la finale del Mondiali persa in Italia ma in un'annata comunque contraddistinta dallo scudetto col Napoli e strappato al Milan.

Andando avanti col ragionamento, la rivista francese ha anche spiegato che, aprendo il premio a tutti dall'inizio, Pelé ne avrebbe vinti ben sette tra fine anni Cinquanta e inizio Sessanta: il brasiliano (nominato calciatore del secolo dai francesi nel 1999) aveva avuto meno concorrenza in proporzione ai campioni sfidati da Maradona.