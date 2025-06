Locatelli e gli obiettivi con la Juventus: "Vogliamo andar avanti il più possibile nel Mondiale per Club"

In questo contesto fondamentale il ruolo di Igor Tudor che sembra aver dato una scossa alla squadra dopo le difficoltà incontrate con Thiago Motta. Un senso di appartenenza alla squadra e alla maglia che non è passato inosservato agli occhi di Locatelli: "Secondo me è bravissimo. Si è presentato in modo molto intelligente, cercando il dialogo, è una brava persona, come i componenti del suo staff, e conosce bene il mondo Juve. La sua capacità principale, oltre al gioco, è il modo di comunicare, la capacità di trasmettere ciò che sente: presentandosi, ci disse che saremmo arrivati in Champions, non ha mai avuto dubbi"