ll messaggio di Allegri all'Inter: il Milan non perde mai e ora sa anche stravincere

Il Milan non perde mai perché è una squadra veramente forte. Al di là della sterile polemica sul “risultatista” Allegri e sulla sua attitudine a vincere le partite con il minimo scarto, il blocco centrale è costruito alla perfezione. Per blocco centrale si intende la linea dei tre difensori a cui va aggiunta quella dei tre centrocampisti centrali. Nella fattispecie De Winter (ma ovviamente vale anche per Tomori), Gabbia a Pavlovic in terza linea, Fofana, Modric e Rabiot qualche metro più avanti. Da quel blocco non si passa, c’è poco da fare. C’è un mix perfetto di forza fisica, di tecnica, di intelligenza tattica. La partita di Bologna è stata la dimostrazione di questo teorema. Il Bologna normalmente è una squadra che fa soffrire le grandi, in questo caso l’unico a uscire dallo stadio con il mal di testa e la prospettiva di avere incubi è stato Vincenzo Italiano. Mai pericolosi i suoi attaccanti, mai pulite le trame nella metà campo rossonera.