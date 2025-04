Liverpool un passo da titolo Premier League, Slot 'non ci penso'

Slot, che ha sostituito Jurgen Klopp la scorsa estate, è pronto a unirsi a una compagnia d'élite. José Mourinho (Chelsea, 2004-05), Carlo Ancelotti (Chelsea, 2009-10), Manuel Pellegrini (Manchester City, 2013-14), Claudio Ranieri (Leicester, 2015-16) e Antonio Conte (Chelsea, 2016-17) hanno tutti vinto la Premier League alla loro prima stagione. Di questo gruppo, solo Ranieri aveva già allenato nella massima serie inglese. Non sarebbe la prima volta che un allenatore del Liverpool riesce in questa impresa. Joe Fagan guidò i Reds alla vittoria del titolo nel 1984, due anni prima che Kenny Dalglish facesse lo stesso. Infine tema mercato. Virgil van Dijk e Mohamed Salah hanno entrambi firmato un prolungamento biennale, ma Slot non ha fornito dettagli sullo stato del contratto di Trent Alexander-Arnold. Il terzino destro è stato fortemente accostato a un trasferimento al Real Madrid quest'estate. "Non ne parliamo finché le cose non saranno fatte, e non lo sono, ecco perché non parliamo pubblicamente di questa situazione", ha detto Slot.