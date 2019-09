"Prendiamo troppi gol? "No, non c'è differenza. Non ci siamo concentrati più sulla fase offensiva e dimenticato quella difensiva". Così Jurgen Klopp, manager del Liverpool, parlando in conferenza stampa alla vigilia del big match di Premier League contro il Chelsea. Il tecnico tedesco ha parlato delle difficoltà palesate in difesa in questo inizio di stagione. "I gol sono stati realizzati in modo del tutto strano. Ci sarebbe stato un secondo clean sheet contro il Southampton se non lo avessimo concesso, mentre in altre partite avrebbero potuto esserci diversi gol", ha aggiunto. "Ovviamente non è proprio quello che vogliamo, ma non giochiamo per i clean sheet. Vogliamo vincere le partite e siamo ancora all'inizio della stagione", ha ribadito Klopp. Al tecnico tedesco e' stato chiesto dell'importanza di Virgil van Dijk e se è preoccupato per eventuali infortuni che lo costringerebbero a fare a meno dell'olandese. "Questo è il motivo per cui abbiamo quattro difensori centrali", ha tagliato corto Klopp.