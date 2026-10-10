Lione, brutto infortunio per Openda: lascia lo stadio in stampelle

10 Ott 2026 - 10:02
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Brutto infortunio per Openda. L'attaccante belga di proprietà della Juve, che lo ha ceduto in prestito oneroso al Lione, è stato costretto ad abbandonare il campo intorno all'ora di gioco nella sfida di Ligue 1 contro il Lens dopo un duro contrasto con Ismaëlo Ganiou, dove ha rimediato una botta alla caviglia. Openda è uscito in lacrime senza riuscire a poggiare il piede a terra, accompagnato a braccio dai medici del Lione. Il giocatore ha poi lasciato lo stadio in stampelle. Si attendono ora i risultati degli esami strumentali per capire entità dell'infortunio e tempi di recupero.

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