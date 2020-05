LIONE, AULAS: "RITORNO CON LA JUVE IL 7 AGOSTO"

Jean-Michel Aulas annuncia la data prevista per Juventus-Lione, gara di ritorno degli ottavi di Champions League: "La partita contro la Juventus è confermata per il 7 agosto, a Torino e a porte chiuse", ha detto il presidente del club transalpino ai microfoli di RTL Foot. Aulas ha anche sottolineato la sua preoccupazione per l'esito dell'incontro, nonostante il vantaggio (1-0) maturato dai suoi all'andata: "Se il ricorso per cancellare lo stop della Ligue 1 non avrà esito positivo, Olympique Lione e PSG saranno massacrati da squadre che avranno una preparazione fisica che noi non avremo".