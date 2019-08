Il Bordeaux di Paulo Susa supera 2-0 in trasferta li Digione nella gara valida per la terza giornata di Ligue 1 e sale a 4 punti in classifica, ottenendo il primo successo stagionale. A segno Hwang all'11' del primo tempo e Benito al 2' della ripresa. Colpo esterno anche del Nantes, che supera 2-1 l'Amiens. Succede tutto nella ripresa: Coulibaly sblocca il risultato all'8', Zungu firma il pari al 26', ma Simon al 38' trova la rete che vale i tre punti per i gialloverdi. L'Angers travolge il Metz 3-0 e sale a 6 punti, mentre il Brest regola di misura il Reims: decisivo il gol nel finale di Charbonier.