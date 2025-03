Finisce in parità l'anticipo di Ligue 1 tra Tolosa e Monaco. Vantaggio monegasco nel primo tempo con la rete di Minamino al 17'. La supremazia dei biancorossi però non ha portato al raddoppio e nel finale, in pieno recupero, il gol di Magri ha permesso ai padroni di casa di timbrare l'1-1.