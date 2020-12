Ligue 1: Lione e Lille restano in vetta, vince anche il Psg

FRANCIA

Nella diciassettesima giornata di Ligue 1, Lione e Lille battono rispettivamente Nantes e Montpellier e restano in vetta con 36 punti. Garcia vince 3-0 grazie alle reti di Ekambi, Kadewere e Paquetá, mentre gli uomini di Galtier si impongono 3-2 sul campo del Montpellier: in gol Weah, Ikone e Burak Yilmaz. Resta a -1 il Psg, che travolge 4-0 lo Strasburgo: segnano Pembele, Mbappé, Gueye e l'azzurro Kean. Marsiglia ko: l’Angers vince 2-1.

MONTPELLIER-LILLE 2-3

Partita ricca di emozioni a Montpellier: il Lille vince 3-2 al termine di un match indeciso fino all'ultimo. La formazione di Galtier la sblocca al 23' con Timothy Weah, che riceve da Xeka e insacca. Nella ripresa, al 57', arriva l'1-1 di Laborde, che si fionda su un pallone vagante in area e batte Maignan. Al 68', il Lille torna avanti dopo il fallo in area di Ristic: dal dischetto, Ikone non sbaglia e sigla il 2-1, che però dura solo due minuti, visto che al 70' arriva la girata acrobatica di Delort, che fa 2-2. La rete decisiva la segna Burak Yilmaz all'86' dal limite dell'area. Brivido finale per il Lille, con Mollet che su punizione sfiora il 3-3. Vince però la formazione di Galtier, prima insieme al Lione con 36 punti.

LIONE-NANTES 3-0

Basta un primo tempo perfetto al Lione per sbarazzarsi del Nantes e consolidare il primo posto in classifica. Dopo soli 4 minuti, Ekambi firma l'1-0 dopo un rapido scambio in area con Aouar. Al 37', arriva invece il raddoppio con Kadewere, che sfrutta un rimpallo e insacca. Il tris lo firma, poco prima dell'intervallo, l'ex Milan Paquetá su assist proprio di Kadewere. La ripresa è pura accademia per la formazione di Rudi Garcia, che può godersi il primo posto insieme al Lille a quota 36.

PSG-STRASBURGO 4-0

Il Psg tiene il passo di Lille e Lione travolgendo lo Strasburgo con un poker senza repliche. Parigini in vantaggio al 18' con il classe 2002 Pembele, che approfitta di un rimpallo e insacca. La partita resta in bilico fino all'80', quando Mbappé chiude i giochi su assist di Di Maria. Nel finale, allora, i campioni di Francia decidono di dilagare: arrivano, infatti, il tris all'88' con Gueye, che con un'azione personale fulmina Kawashima, e il poker al 91' con Moise Kean. Finisce 4-0 per il Psg, che sale a quota 35 restando in scia di Lille e Lione, a +1 sulla formazione di Tuchel.

RENNES-METZ 1-0

Il Rennes non si ferma e ottiene la quarta vittoria consecutiva, salendo a quota 31, a -4 dal Psg e a -5 da Lione e Lille. Dopo due occasioni avute nel primo tempo con Terrier e Bourigeraud, i padroni di casa passano in vantaggio al 52' con la conclusione dal limite dell'area di Grenier. Il Metz sembra trovare l'1-1 al 74', ma il gol di Vagner viene annullato per fuorigioco. Finisce così 1-0, con il Rennes che stacca il Marsiglia ed è quarto in solitaria.

ANGERS-MARSIGLIA 2-1

Per il Marsiglia di Villas-Boas è crisi. L'OM, infatti, perde la seconda partita nelle ultime tre: l'Angers vince 2-1 grazie a due reti nei primi 23 minuti. Al 4', Mathias Pereira supera Mandanda, mentre il raddoppio porta la firma di Lois Diony, che dal limite fa 2-0. Nella ripresa, gli ospiti hanno l'occasione di accorciare le distanze: fallo di mano in area di Mathias Pereira, ma Payet si lascia ipnotizzare da Bernardoni, che neutralizza il rigore. Il 2-1 arriva comunque al 75' con il colpo di testa di Rongier. Nel finale, Ake ha l'occasione di firmare il 2-2, ma il pallone finisce alto sopra la traversa. Finisce 2-1 per l'Angers, che sale a quota 27 punti, a -1 dal Marsiglia, ora a -8 dalla vetta seppur con due partite da recuperare.

MONACO-ST. ETIENNE 2-2

Pareggio interno per il Monaco, che in dieci per 55 minuti riesce a trovare il 2-2 nella ripresa. Al Louis II, la partita si mette bene per i monegaschi, avanti dopo soli 7' con Diop. In 8 minuti, però, gli ospiti ribaltano con Debuchy (21') e il rigore di Bouanga (29'). Al 35', Matazo rimedia il cartellino rosso e lascia i suoi in dieci. Ci pensa Volland, al 48', a firmare il 2-2 finale, salvando dal ko il Monaco, che sale a quota 27.

NIZZA-LORIENT 2-2

Come il Monaco, il Nizza pareggia nonostante l'inferiorità numerica, ma è un 2-2 che sa di sconfitta. Dopo poco più di mezz'ora nel corso del primo tempo, infatti, la formazione di Ursea è già sul 2-0 grazie ai gol di Mvula (18') e Reine-Adelaide (34'). Nella ripresa, però, Moffi accorcia al 49', poi Bambu commette fallo da rigore e si fa espellere e Grbic, dal dischetto, firma il decisivo 2-2 all'82'. Un pareggio che lascia il Lorient a quota 12, all'ultimo posto insieme a Nigione e Nimes. Il Nizza, invece, sale a 22 punti.

BORDEAUX-REIMS 1-3

Colpo esterno del Reims, che vince 3-1 sul campo del Bordeaux. Uno-due terrificante degli ospiti, che tra il 15' e il 18' sono già sul 2-0 grazie ad Abdelhamid e Dia. Nella ripresa, Hwang rimette in partita i girondini con il gol al 73', ma all'88' Munetsi chiude i giochi firmando il tris che regala la seconda vittoria nelle ultime tre partite al Reims. Terzo ko in quattro gare, invece, per il Bordeaux.

NIMES-DIGIONE 1-3

Vittoria per 3-1 in trasferta anche per il Digione, che batte a domicilio il Nimes. Un successo arrivato in rimonta, dopo che i padroni di casa erano passati in vantaggio al 31' con Ahlinvi. Nella ripresa, però, gli ospiti impiegano solo due minuti a ribaltare il risultato grazie alle reti di Konate (75') e Balde (77'). Nel recupero, con il Nimes a caccia del pareggio, arriva invece il tris di Konate, che al 93' chiude i giochi. Il Digione aggancia così Lorient e Nimes a quota 12.

LENS-BREST 2-1

Il Lens vince 2-1 in casa, ipotecando la sfida già nel primo tempo. All'11', infatti, Kalimuendo firma il vantaggio, mentre il raddoppio arriva al 34' grazie al rigore segnato da Sotoca. Il 2-1 segnato dal Brest arriva troppo tardi, con Charbonier che entra al 64' e segna su rigore al 93', ma non basta: il Lens è a -1 dalla zona Europa, mentre il Brest si ferma a 23 punti.