Ligue 1: il Psg soffre ma passa 2-1 a Nantes

LIGUE 1

Soffre più del previsto il Psg a Nantes, ma alla fine vince 2-1 e vola a +15 sul Marsiglia. Parigini in vantaggio al 29’ grazie alla deviazione decisiva di Mauro Icardi (18 gol stagionali per lui) sul sinistro di Di Maria; Kehrer raddoppia di testa al 57’ sul calcio d’angolo battuto dal Fideo, Simon accorcia le distanze al 68’ a seguito di un’ingenuità di Kimpembe e sfiora il pari nel finale. Nella 22esima giornata di Ligue 1 vincono anche Lilla e Monaco.

NANTES-PSG 1-2

In attesa della gara del Marsiglia di domani sera, il Psg vola a +15 sul secondo posto, anche se non senza qualche sofferenza inaspettata nel finale. Al 3’ c’è subito una chance per i campioni di Francia: cross di Kurzawa, deviazione di Touré e il pallone diventa buono per Icardi, che calcia col destro al volo da distanza ravvicinata, ma Petric si oppone col corpo e salva il Nantes. Allo scoccare del quarto d’ora un’azione travolgente degli ospiti vede un perfetto lancio in profondità di Di Maria per Mbappé che, tutto solo davanti a Petric, tenta un pallonetto con l’esterno destro ma spedisce la sfera sul fondo. Un minuto più tardi il giovane campione francese trova Icardi che, a un metro dalla linea di porta, manca il colpo di testa vincente per via dell’ottimo intervento difensivo di Traoré. Un colpo di testa di Kimpembe viene salvato sulla linea di porta da Bamba, che anticipa anche il proprio portiere, ma le occasioni profuse portano comunque al meritato vantaggio dei parigini alla mezz’ora. Accelerazione strepitosa di Mbappé che, giunto sulla linea di fondo, serve Angel Di Maria sul primo palo; posizionato a due passi dalla linea di porta, l’argentino scaglia un gran sinistro che viene deviato in maniera decisiva dal connazionale Icardi, al suo diciottesimo centro stagionale con la maglia del Psg. L’ex interista sfiora lo 0-2 allo scadere del primo tempo, quando scaglia la sfera addosso a Wague sul traversone di Mbappé. Il dominio parigino prosegue anche nella ripresa: dopo una (auto)traversa di Girotto in scivolata, Kehrer raddoppia al 57’, sul calcio d’angolo battuto da Di Maria, con un colpo di testa perfetto, vincendo il duello aereo con Touré e spiazzando un immobile Petric. Quando ormai la strada sembra spianata per l’ennesima vittoria per la squadra di Tuchel. Simon riapre i giochi al 68’ sfruttando un errore clamoroso di Kimpembe sul retropassaggio di Verratti e davanti a Navas non può far altro che superarlo con un preciso tocco mancino. Lo stesso Simon impegna in uscita il portiere costaricano, che poi è straordinario sull’esterno destro di Emond da due passi. Il Nantes rimane fermo a 32 punti in classifica.



LE ALTRE PARTITE

Nelle altre due partite della giornata il Lilla consolida la quarta posizione grazie al successo di misura per 1-0 in casa contro il Rennes, distante ora solo tre punti: ai vicecampioni di Francia basta al 4’ il gol di Remy, il quale scarica un destro rasoterra che piega la mano destro di Mendy, bacia la base del palo interno e si deposita in rete. Con lo stesso risultato il Monaco riesce ad avere la meglio contro l’Angers tra le mura amiche: decide la sfida la rete dell’ex interista Jovetic, che supera il portiere avversario con un colpo di testa a pallonetto, spalle alla porta, sul lancio millimetrico di Fofana. I monegaschi sorpassano in classifica proprio l’Angers al decimo posto.