Ligue 1: Il Monaco si riprende la vetta, vince anche il Lille. Il Lione di Grosso ko

FRANCIA

La formazione di Hutter batte 2-1 il Metz, 1-0 al Brest per Fonseca. Il Lione crolla in casa col Clermont

MONACO-METZ 2-1

Con tanta sofferenza, il Monaco batte 2-1 e in rimonta il Metz, riprendendosi la vetta della classifica e rispondendo al Nizza di Farioli con la terza vittoria consecutiva. La partita inizia malissimo per la formazione di Hutter, dato che al 4' Camara porta in vantaggio gli ospiti. Il club del Principato riesce però a rimettere in equilibrio la partita già prima dell'intervallo grazie al gol al 42' di Golovin, che poi firma la rimonta siglando la doppietta al 55'. Inutili i tentativi finali: il Monaco si porta a quota 20 salendo in un colpo dal terzo al primo posto e superando Psg e Nizza. Il Metz, invece, resta in zona retrocessione: è il quinto ko di fila.

LIONE-CLERMONT 1-2

Continua la drammatica situazione del Lione, che scivola all'ultimo posto in classifica dopo il ko interno contro il Clermont. Avvio decisamente negativo per l'OL, che al 35' è sotto di due gol. Prima Muhammed Cham al 10' e poi Magnin al 35' regalano il doppio vantaggio agli ospiti. Grosso ribalta la squadra facendo tre cambi: dentro Tolisso, Diawara e Nuamah per Cherki, Maitland-Niles e Akouokou. Al 52', l'autorete di Ogier riduce le distanze per i padroni di casa, ma il finale non porta il Lione al pareggio. Sono solo 3 i punti per un Lione ultimo e ancora senza successi: è il primo, invece, per il Clermont, che sale a quota 5.

LILLE-BREST 1-0

Terzo risultato utile consecutivo per il Lille, che si impone 1-0 sul Brest restando dunque in zona Europa. E la sfida si sblocca subito, perché al 6' Yazici controlla in area su assist di David e insacca. Il vantaggio arriva nel momento perfetto, perché poco prima il Brest reclama un rigore non assegnato dal Var. nella ripresa succede lo stesso, ma a parti invertite: inizialmente Brahimi sembra toccare la palla con il braccio, ma l'on-field review toglie il potenziale 2-0 per i padroni di casa. Poco male, perché il risultato non cambia. Sono 15 i punti del Lille, momentaneamente quarto in classifica insieme proprio al Brest.

NANTES-MONTPELLIER 2-0

Il Nantes batte 2-0 il Montpellier, centrando la quarta vittoria nelle ultime cinque partite: è ad un solo punto dall'Europa. Tra i protagonisti c'è anche l'ex Fiorentina Lafont, che con le sue parate tiene la porta inviolata. A segnare, invece, è Mollet, che trova l'1-0 proprio prima dell'intervallo. Nella ripresa, invece, Bamba entra al 58' e sedici minuti dopo raddoppia, blindando i tre punti di un Nantes ora sesto insieme al Reims a -1 dal Lille quarto. Il Montpellier, invece, resta a quota 9 e subisce l'aggancio del Lens: è a +1 sulla zona calda.

LORIENT-RENNES 2-1

Il Lorient batte 2-1 il Rennes, che incassa il secondo ko di fila. Succede tutto nel primo tempo: l'autorete di Omari lancia i padroni di casa, ma Blas firma il momentaneo 1-1. Proprio prima dell'intervallo, Touré, nel recupero, segna il secondo gol degli uomini di Le Bris, che resistono nella ripresa. I rossoneri, così, restano a quota 11 con la seconda sconfitta dopo quella con il Psg. Il Lorient, invece, torna alla vittoria e si allontana dalla zona retrocessione.

TOLOSA-REIMS 1-1

L'unico pareggio di giornata è quello tra Tolosa e Reims: finisce 1-1. Succede tutto nella ripresa: gli ospiti passano in vantaggio con Richardson al 48', ma l'illusione dura appena tre minuti. Dallinga, poi, evita il ko ai padroni di casa, che si portano a quota 14 e subiscono l'aggancio del Nantes e il sorpasso del Lille. La formazione di Still, però, è in piena zona Europa. Il Tolosa, invece, ottiene il secondo pareggio di fila e si porta a quota 11, allontanandosi leggermente dalla zona retrocessione.