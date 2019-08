In Ligue 1, almeno per qualche ora, c’è il Lione davanti a tutti, da solo e a punteggio pieno. La squadra di Sylvinho nella seconda giornata travolge in casa l’Angers 6-0 e trova la seconda vittoria consecutiva dopo quella con il Monaco. Partita già indirizzata nel primo tempo dalle reti di Aouar all’11’, Moussa Dembele al 36’ e Depay al 42’. Nella ripresa vanno a segno ancora l’olandese al 48’, l’attaccante al 66’ e Lucas al 72’.