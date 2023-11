Liga: un'autorete salva il Barça, i blaugrana pareggiano col Rayo Vallecano

SPAGNA

Lewandowski sfrutta l'unico pallone giocabile di tutta la gara e provoca l'autogol di Lejeune che vale l'1-1

© afp La 14a giornata della Liga non sorride al Barcellona, che sbatte ancora sul Rayo Vallecano. I blaugrana, vengono puniti dalla magia di Unai Lopez (38') e rischiano grosso, acciuffando l'1-1 solo nel finale: Lewandowski propizia l'autorete di Lejeune (82') ed ecco il pareggio per Xavi, incapace di sfatare il suo tabù. Il Barça spreca così una grande occasione e resta alle spalle di Girona (34) e Real Madrid (32), che devono ancora giocare.

RAYO VALLECANO-BARCELLONA 1-1

Prosegue il tabù chiamato Rayo Vallecano per il Barcellona, che questa volta esce dall'Estadio de Vallecas con un pareggio in extremis: finisce 1-1 e non è un buon risultato per i blaugrana, che hanno vinto solo due delle ultime cinque gare. Spingono i padroni di casa nei primi minuti, provando ad approfittare delle assenze di un Barça che deve fare a meno di ter Stegen e Gavi, con quest'ultimo che ha concluso la sua stagione e salterà anche gli Europei. Isi Palazon è il primo a impegnare Iñaki Peña, mentre Lewandowski non viene servito dall'altra parte del campo. Il secondo portiere blaugrana salva anche su Oscar Valentin e il Barça rischia, facendosi vedere in avanti solo con le sfuriate di Lamine Yamal. La rete del Rayo Vallecano sembra nell'aria e l'Estadio de Vallecas esplode al 38', con una magia di Unai Lopez: l'ex Athletic Bilbao calcia da distanza siderale dopo la respinta di Iñigo Martinez e beffa Iñaki Peña con un sontuoso rasoterra. Il Barça va in svantaggio e rischia anche di affondare, con Baldé ad evitare il raddoppio di Camello nei secondi finali del primo tempo.

Nella ripresa i blaugrana alzano l'intensità e il livello dei contrasti, rischiando anche qualcosa di troppo con Oriol Romeu e facendosi vedere in avanti. Cancelo e Ferran Torres non trovano la porta, mentre Raphinha centra il palo al 76'. Il Rayo Vallecano si chiude per difendere la vittoria e si fa del male da solo: Baldé mette in mezzo per Lewandowski, che nel suo unico pallone giocabile propizia l'autorete di Lejeune per l'1-1 all'82'. A nulla serve l'assedio alternato di Rayo e Barça nei nove minuti di recupero, arriva un pari che fa malissimo a Xavi: il suo Barcellona non batte il Rayo (nella Liga) dal marzo 2019, coi biancorossi di Vallecas imbattuti da cinque confronti. Il pareggio fa restare i blaugrana al terzo posto con 31 punti alle spalle di Girona (34) e Real Madrid (32), che potrebbero allungare tra domani e lunedì. Ed ora arrivano match insidiosi per Xavi: Porto, Atletico e Girona definiranno la sua stagione.