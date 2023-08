Spagna

La sfida con il Cadice si decide nel finale: finisce 2-0. Simeone fermato sullo 0-0 dal Betis, il Girona batte 3-0 il Getafe

© Getty Images Pedri e Ferran Torres decidono la sfida tra Barcellona e Cadice della seconda giornata di Liga. I blaugrana, nel primo match a Montjuic, si impongono 2-0 grazie al gioiellino di Xavi, in gol all'82', e al raddoppio al 94' in contropiede dell'ex City. Senza reti, invece, l'Atletico di Simeone, che pareggia 0-0 a Siviglia contro il Betis. Sorride anche il Girona: 3-0 al Getafe grazie alla doppietta di Stuani e a Herrera.

BARCELLONA-CADICE 2-0

Sono due ex City a togliere le castagne dal fuoco al Barcellona, che batte 2-0 il Cadice: Gündoğan serve a Pedri l'assist che sblocca la sfida per i blaugrana, mentre Ferran Torres chiude i giochi in contropiede. I catalani ottengono dunque il primo successo stagionale proprio al debutto a Montjuic. Nella sede dei match interni degli uomini di Xavi in attesa dei lavori al Camp Nou, la sfida è tutt'altro che semplice per i padroni di casa, che nel primo tempo vanno vicini all'1-0 soltanto con Yamal e Koundé: ter Stegen, invece, è attento su Roger Martì, così all'intervallo è 0-0. L'occasione più pericolosa, però, arriva al 54', quando Gavi colpisce il legno tra la disperazione dei giocatori di Xavi. Ledesma, invece, salva su Ezzalzouli, ma l'1-0 è solo rimandato di pochi minuti: Pedri dialoga con Gündoğan e in spaccata supera il portiere ospite, portando in vantaggio il Barcellona. Il raddoppio arriva invece al 94' in contropiede: fuga solitaria e diagonale perfetto con il sinistro di Ferran Torres, che chiude i giochi. Gli uomini di Xavi, come nel 2022/2023, si dimostrano solidi: 0 gol subiti in questi primi 180 minuti di Liga. I blaugrana salgono inoltre a quota 4, mettendo pressione al Real Madrid.

BETIS SIVIGLIA-ATLETICO MADRID 0-0

Dopo la vittoria al debutto, l'Atletico di Simeone pareggia 0-0 a Siviglia contro il Betis, subendo l'aggancio del Barcellona e fallendo la possibilità di salire a punteggio pieno. E le più grandi occasioni sono solo nel primo tempo: Abner ci prova subito tra le fila degli andalusi, poi Ayoze Perez sfiora l'incrocio ancora per i padroni di casa. Nel recupero del primo tempo è invece Isco a provarci dalla distanza, sfiorando l'incrocio. Nella ripresa, invece, le squadre sono chiuse e nemmeno gli inserimenti di Saul, Morata e Lino per i colchoneros cambiano la situazione. Pellegrini ci prova con Willian José, ma le occasioni faticano ad arrivare. Con questo 0-0, l'Atletico sale a quota 4 e rischia di scivolare a -2 dal Real: è, inoltre, a pari punti con il Barcellona e proprio con il Betis.

GIRONA-GETAFE 3-0

Il Girona ottiene il primo successo in campionato battendo 3-0 il Getafe e salendo a quota 4 insieme al Barcellona. A portare in vantaggio i padroni di casa al 12' è Herrera, che segna su assist di Savio. Nella ripresa, invece, a salire in cattedra è Stuani, che realizza una doppietta in dieci minuti: prima raddoppia al 55', poi cala il tris del Girona al 65'. Resta a quota 1, invece, il Getafe, che rimanda l'appuntamento con la vittoria.