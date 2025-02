L'Osasuna infligge al Real Sociedad la terza sconfitta consecutiva in campionato nel match valido per la 22/a giornata della Liga. A Pamplona finisce 2-1, decisiva la doppietta di Budimir, a segno al 34' del primo tempo e al 29' della ripresa. Inutile il gol di Oskarsson in pieno recupero. L'Osasuna aggancia così il Maiorca al settimo posto in classifica con 30 punti, il Real invece rimane fermo a quota 28.