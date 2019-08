Il Real Madrid s'inceppa sul terreno del Santiago Bernabeu e si fa bloccare in casa dal Valladolid del presidente Ronaldo, ex 'Fenomeno' brasiliano dell'Inter. La squadra di Zinedine Zidane era passata in vantaggio con Karim Benzema al 37' della ripresa, su passaggio di Varane, ma è stata raggiunta da Guardiola, in gol al 43' su assist di Plano. I 'blancos' vanno a 4 punti - come l'Osasuna di Pamplona - contro i 6 del Siviglia, ieri sera vittorioso in uno dei derby dell'Andalusia, sul campo del Granada. Domani sera, alle 21, toccherà al Barcellona, che sarà impegnato in casa contro il Betis Siviglia.