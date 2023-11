Liga: il Real Madrid piega il Cadice con un super Rodrygo, Ok Real Sociedad e Villarreal

SPAGNA

I Blancos vittoriosi 3-0 in trasferta, Ramos e Navas espulsi nella sconfitta per 2-1 del Siviglia sul campo dei biancoblù

© afp Nella 14a giornata di Liga spagnola il Real Madrid si riprende momentaneamente la vetta, travolgendo 3-0 il Cadice in trasferta. Per i Blancos decisivi un super Rodrygo, protagonista con una doppietta, e il solito Jude Bellingham, in rete al rientro dopo l’infortunio. Successo anche per la Real Sociedad, che stende 2-1 il Siviglia (espulsi Ramos e Navas), mentre la tripletta di Morales lancia il Villarreal nel 3-1 contro l’Osasuna.

CADICE-REAL MADRID 0-3

Si riprende momentaneamente la vetta il Real Madrid, che cala il tris senza subire gol sul campo del Cadice. I padroni di casa in avvio cercano di spaventare la squadra di Ancelotti, che però colpisce subito al 14’ con il brasiliano Rodrygo. Dopo il vantaggio le Merengues sfiorano più volte il raddoppio, ma il primo tempo si chiude con il Real avanti soltanto 1-0. Al rientro in campo dopo l’intervallo gli ospiti decidono di chiudere i conti, e poco dopo l’ora di gioco arriva il 2-0: al 64’ Modric confeziona l’assist per la doppietta personale di Rodrygo, che mette in cassaforte l’incontro. Al 74’ c’è anche spazio per Jude Bellingham, che cala il tris per i Blancos, su assist di un indiavolato Rodrygo. Trionfa 3-0 il Real Madrid e vola in testa alla Liga, a 35 punti e a +1 sul Girona (che ha una partita in meno). Resta invece fermo a quota 10 il Cadice, al sedicesimo posto e di poco sopra alla zona retrocessione.

REAL SOCIEDAD-SIVIGLIA 2-1

Successo casalingo per la Real Sociedad, 2-1 contro un Siviglia estremamente nervoso. Avvio a razzo dei biancoazzurri, che al 3’ passano già in vantaggio grazie all’autorete del portiere Dmitrovic. Gli andalusi non reagiscono, e al 22’ subiscono anche il raddoppio, firmato dall’ex Roma Umar Sadiq. Si rientra negli spogliatoi con i padroni di casa ampiamente in vantaggio. Nella ripresa gli ospiti si risvegliano, e verso l’ora di gioco accorciano le distanze con la rete di En-Nesyri, su assist di Pedrosa. Il forcing dei biancorossi non è però efficace, e nel finale la squadra di Diego Alonso rimane addirittura in nove uomini: all’88’ Sergio Ramos viene espulso per un brutto fallo, con Jesus Navas che fa compagnia all’ex Real con il secondo cartellino rosso in pochi secondi, per proteste troppo veementi. Vince la Real Sociedad 2-1 e sale al quinto posto in classifica, a 25 punti, mentre il Siviglia rimane fermo a quota 12.

VILLARREAL-OSASUNA 3-1

Tutto piuttosto semplice per il Villarreal, che batte 3-1 l’Osasuna tra le mura casalinghe. La prima frazione di gioco si gioca a ritmi bassi, con gli ospiti che cercano di gestire il possesso del pallone senza però offendere eccessivamente: si rientra negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. Nella ripresa si scatena José Luis Morales: al 57’ l’attaccante spagnolo apre le marcature su assist di Gerard Moreno, e dopo meno di un quarto d’ora, al 71’, firma il raddoppio. L’Osasuna non demorde, e al 78’ accorcia le distanze con Catena, ma due minuti più tardi Morales decide di portarsi a casa il pallone con la sua tripletta personale che chiude la partita. Vince il Villarreal 3-1 e sale a 15 punti, al dodicesimo posto, scavalcando tra le altre proprio l’Osasuna, bloccato a 14.

