Liga: il Real batte il Valencia e si riporta a cinque punti dal Barcellona

SPAGNA

Al Bernabeu decidono le reti nel secondo tempo di Asensio e Vinicius

© afp Sorride anche il Real Madrid nel recupero della 17a giornata della Liga, coi blancos che battono 2-0 il Valencia di Voro. Il piano tattico del successore di Rino Gattuso, all'ottava esperienza da traghettatore sulla panchina del club, dura solo un tempo. Nella ripresa Asensio (52') e Vinicius Junior (55') firmano il letale uno-due in pochi minuti, col brasiliano a segno nella sua 200a partita coi blancos. Ancelotti torna così a -5 dal Barcellona.

Il recupero della 17a giornata della Liga premia il Real Madrid di Carlo Ancelotti: Asensio e Vinicius Junior firmano l'uno-due sul Valencia, nella prima del post-Gattuso, e riportano i blancos a -5 dal Barça. Partono subito forte le merengues davanti al loro pubblico, e al 3' ecco la prima occasione: Mamardashvili è come di consueto molto reattivo ed evita la rete di Asensio, ben imbeccato da Modric. Hanno delle chances anche Benzema e Camavinga, ma il Valencia si difende bene e ha in Gabriel Paulista un ottimo leader della retroguardia. Ancelotti perde Militão per infortunio, e nel maxi-recupero si vede annullare il vantaggio: Rüdiger segna di testa, ma il Var interviene per una spinta malandrina di Benzema su Musah. Si va dunque al riposo sullo 0-0, col Valencia a bloccare il Madrid: gli ospiti non hanno però creato un'azione offensiva. Il muro resiste fino al 52', venendo abbattuto dalla magia di Asensio: l'esterno scarica un sinistro potente dal limite, colpendo sul palo lontano e non lasciando scampo a Mamardashvili. La sfida si sblocca e il Valencia affonda, subendo immediatamente il 2-0 da Vinicius in contropiede (54') e rischiando grosso: Benzema sfiora subito il tris, salva Diakhaby. Il Pallone d'Oro, che aveva fornito due assist, esce poco dopo per infortunio. ma la musica non cambia. E, anzi, il Valencia resta in dieci al 71' dopo un fallo-killer di Gabriel Paulista, che rischia di fare davvero male a Vinicius Junior nella sua 200a partita coi blancos. La partita è in totale controllo per il Real Madrid, che continua a spingere e porta a casa un agevole 2-0. Nuovamente ko il Valencia, che resta quartultimo con 20 punti a +1 sulla zona-retrocessione: la cura-Voro ha funzionato solo per un tempo.