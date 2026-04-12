Liga: è la 'Jornada Retro', ecco le maglie della tradizione

12 Apr 2026 - 12:40
© ufficio stampa

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In occasione della 31ª giornata della Liga va in scena la “Jornada Retro”: un’iniziativa speciale pensata per far rivivere l’estetica di un tempo e riportare in campo alcuni dei design più iconici e amati dai tifosi. Il progetto è stato presentato nell’elegante cornice della Madrid Fashion Week, dove calcio, moda e memoria storica si incontrano in una celebrazione di identità, tradizione e cultura sportiva. Tra le maglie retro svelate, otto portano la firma di Macron e sono state create per altrettanti club partner di Primera e Segunda División: Levante UD, CA Osasuna, Real Sociedad, UD Almería, Burgos CF, Cádiz CF, AD Ceuta FC e Cultural y Deportiva Leonesa. A completare questo viaggio nel tempo, anche le squadre arbitrali delle 21 partite in programma indosseranno un kit di ispirazione retro, in virtù dell’accordo che lega Macron alla RFEF dalla stagione 2020-21: un ulteriore elemento che rende la “Jornada Retro” un evento unico e immersivo.

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