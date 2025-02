Liga denuncia Manchester City dinanzi a Commissione Europea

La Commissione europea ha confermato di aver ricevuto una denuncia dalla Liga spagnola che accusa i campioni in carica della Premier League, il Manchester City, di aver violato una serie di norme finanziarie. Il presidente della Liga Javier Tebas ha intensificato i suoi attacchi contro il City giovedì, quando ha rivelato di aver presentato una denuncia nel 2023 e accusato il club sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti di aver causato una "grave distorsione nel mercato interno dell'Unione europea". Secondo Tebas il City ha effettivamente nascosto i costi utilizzando società esterne per eseguire servizi mai realizzati. Il City, che è anche in attesa del verdetto sulle accuse di oltre 100 presunte violazioni delle norme finanziarie della Premier League, ha negato l'accusa. "Non si può fare a meno di pensare che questo sia un modo per aggirare le regole. Quindi lo abbiamo denunciato all'Unione Europea perché, anche se questo è un club inglese, l'Unione Europea supervisiona qualsiasi attività commerciale all'interno dell'Europa", ha detto Tebas in una conferenza stampa al Financial Times Business of Football Summit. Un portavoce della Commissione ha confermato all'Associated Press di aver ricevuto la denuncia della lega spagnola, ma non ha potuto commentare alcuna valutazione in corso. La denuncia di Tebas è relativa alle normative sui sussidi esteri da stati extra UE che potrebbero distorcere il mercato interno.