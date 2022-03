Liga: De Paul salva Simeone, l’Atletico supera il Cadice ed è terzo

SPAGNA

Joao Felix e l’argentino ex Udinese firmano il 2-1 per i Colchoneros che scavalcano così il Barcellona

Soffre ma vince l’Atletico Madrid nell’anticipo della 28esima giornata della Liga spagnola. La squadra di Simeone si impone 2-1 in casa contro il Cadice e si porta al momentaneo terzo porto in classifica, scavalcando il Barcellona. Al vantaggio di Joao Felix in avvio risponde il pari ospite di Negredo. Serve quindi la rete di Rodrigo De Paul a metà ripresa per regalare i tre punti ai Colchoneros. Cadice al terz'ultimo posto. afp

Quarto successo di fila per l’Atletico Madrid che trova il terzo posto momentaneo, scavalcando il Barcellona, grazie al 2-1 in casa sul Cadice nell’anticipo della 28esima giornata della Liga. I Colchoneros partono fortissimi e dopo appena tre minuti arriva il vantaggio di Joao Felix. Sembra tutto facile e in discesa per la squadra di Simeone, ma all’ultimo minuto del primo tempo Negredo pareggia i conti. I padroni di casa soffrono, non esaltano nel gioco e allora serve un lampo dell’ex Udinese Rodrigo De Paul al 68’ per riportare avanti i suoi. A questo punto sembra di nuovo semplice, ma nei minuti finali il rosso diretto a Serrano costringe l’Atletico in dieci uomini regalando brividi durante il recupero. Gli uomini di Simeone alzano il muro e non crollano, al triplice fischio arriva quindi la sofferta vittoria.