Liga: beffa per Simeone e Gattuso, Atletico e Valencia frenano nel finale

SPAGNA

Colchoneros raggiunti 1-1 nel recupero dal Rayo Vallecano, la squadra del tecnico italiano sbaglia un rigore all’ultimo secondo a Siviglia

© afp Giornata da dimenticare per Atletico Madrid e Valencia, entrambe beffate nella decima della Liga. I Colchoneros vengono raggiunti in pieno recupero dal Rayo Vallecano: il rigore di Falcao risponde all’iniziale vantaggio di Morata e finisce 1-1. Stesso risultato anche per la squadra di Gattuso, che prima subisce il pari nel finale e poi sbaglia il rigore della possibile vittoria all’ultimo secondo. E’ 2-2 tra Getafe e Athletic Bilbao.

ATLETICO MADRID-VALLECANO 1-1

Incredibile beffa per l’Atletico Madrid che frena in casa nel derby contro il Vallecano, 1-1 in pieno recupero. Colchoneros terzi a due punti dal Barcellona e a cinque dal Real, Rayo sempre a metà classifica. Morata in gol al 20’ per il vantaggio della squadra di Simeone, la vittoria sembra servita ma nel recupero l’arbitro assegna un rigore agli ospiti per fallo di mano di Gimenez nella propria area: il Var conferma, Falcao dagli 11 metri firma l’insperato 1-1.

GETAFE-ATHLETIC BILBAO 2-2

Gol e spettacolo a Madrid, il Bilbao allunga a tre le partite di fila senza vittorie ma resta comunque in zona Europa. Getafe sempre nei guai nelle zone basse della classifica. Sono gli ospiti a passare in vantaggio dopo soli due minuti con Williams, Alena pareggia poco prima della mezz’ora. Nella ripresa ancora baschi avanti al 62’ con Garcia, ancora pareggio dei padroni di casa al 76’ grazie a Munir El Haddadi appena entrato: è il 2-2 definitivo.

SIVIGLIA-VALENCIA 1-1

Gattuso sfiora il colpo a Siviglia ma prima viene raggiunto nel finale, poi i suoi sbagliano un rigore in pieno recupero e alla fine arriva un punto ciascuno: gli andalusi sono sempre a metà classifica, il Valencia insegue l’Europa. Ospiti in vantaggio con l’eterno Cavani dopo appena sei minuti, padroni di casa che si gettano in avanti e trovano il pari all’86’ con l’ex Roma Lamela. Addirittura al dodicesimo minuto di recupero rigore per il Valencia, dopo il rosso a Salas, ma Gaya tradisce clamorosamente Gattuso.