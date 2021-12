Lewandowski: "Pallone d'Oro? Vorrei che le parole di Messi non fossero vuote"

Robert Lewandowski ha accusato il colpo. Delusione per l'attaccante del Bayern Monaco che non ha ricevuto il Pallone d'Oro andato a Messi: "Non mi nascondo, ci sono rimasto male e insoddisfatto. Ci sono andato vicino e il fatto di competere con Messi mi fa capire a che livello sono arrivato, ma mi sono sentito triste", le parole a Kanale Sportowym.