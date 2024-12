Andrà in scena il prossimo venerdì 20 dicembre, alle 14, la seconda assemblea elettiva della Lega Serie A. Dopo la fumata grigia di oggi, i club si ritroveranno poco prima di Natale per cercare di eleggere il presidente e i nuovi vertici: anche nella seconda assemblea il quorum sarà fissato a 14 voti, mentre scenderà a 11 voti a partire dalla terza assemblea elettiva che sarà fissata a gennaio in caso di necessità.