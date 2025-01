Lega Serie A, Simonelli: "Importante essere a Riad, un vanto per il nostro calcio"

Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato ai microfoni di Radio Serie A direttamente da Riad, sede della Supercoppa Italiana: "È molto importante essere qui. Dobbiamo far conoscere il calcio italiano nel mondo. Siamo felici di essere qui: l’organizzazione è perfetta e come Lega contiamo molto su quello che succederà nei prossimi giorni. Qui il calcio italiano è sempre stato apprezzato, ed è un vanto per noi avere così tanti tifosi anche in questa parte del mondo. L’organizzazione della Lega l’ho trovata super efficiente, ma non voglio prendermi meriti. Anche qui tutto sta andando alla perfezione. Sono orgoglioso di rappresentare questa realtà. Affronto questa nuova avventura con l’entusiasmo di chi ama questo sport e con tanta voglia di fare".