LEGA SERIE A, PRIMA ASSEMBLEA ELETTIVA IL 16 DICEMBRE

Il 16 dicembre è stata convocata la prima assemblea per l'elezione del nuovo presidente della Lega Serie A. Lo ha deciso l'assemblea odierna in via Rosellini. Le elezioni erano programmate per gennaio, perché quelle della Figc erano programmate a marzo. Ma si è valutato in assemblea di chiudere le elezioni entro 15 giorni dalla data di quelle federali, che vorrebbe dire entro il 20 gennaio. Per cui si è scelto di iniziare a votare dall'assemblea del 16 dicembre, che era già calendarizzata. La seconda data sarebbe il 10 gennaio e il 20 la terza. Nelle prime due elezioni si voterà a maggioranza qualificata (14 voti la maggioranza), dalla terza si voterà con la maggioranza semplice (11). Prima del 16 ci sarà una assemblea alla fine di novembre per indicare la procedura per le candidature. Nell'occasione si dovranno rinnovare tutte le cariche della Lega, quindi anche l'amministratore delegato, i consiglieri di legge e i consiglieri federali.