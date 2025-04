Lega Serie A, Materazzi in India per sostenere eccellenze italiane

Nel corso dell`evento, Marco Materazzi è stato invitato sul palco, dove ha parlato dello sport come strumento di diplomazia e come parte integrante della crescita e della creazione di rapporti solidi tra Paesi: "Lo sport è un linguaggio universale in grado di costruire ponti tra le nazioni, rafforzare i legami culturali ed economici e trasmettere valori condivisi come il rispetto, l`impegno e il lavoro di squadra. L`accordo tra Ice e Lega Serie A è un esempio concreto di come lo sport possa essere un potente motore di promozione economica e culturale. Attraverso il calcio, vero e proprio simbolo del nostro Paese, possiamo attrarre investimenti, valorizzare il Made in Italy e offrire al mondo uno spaccato della qualità e della creatività che contraddistinguono l`Italia. Come Ambasciatore del Made in Italy, sono onorato di contribuire a promuovere un`immagine positiva dell`Italia nel mondo. Il nostro ruolo è quello di sostenere le imprese italiane all`estero, di condividere le storie di eccellenza che rendono unico il nostro Paese e di costruire legami autentici con le comunità locali compresa la straordinaria realtà dell`India".