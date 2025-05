Lega Pro, tribunale decreta fallimento della Lucchese 1905

Il tribunale di Lucca ha emesso sentenza di fallimento della Lucchese 1905 calcio, società che milita in Lega Pro, e ha nominato come curatore il commercialista Claudio Del Prete. Secondo quanto appreso il tribunale ha deciso in base a più istanze di fallimento, presentate dai giocatori - che non percepiscono gli stipendi da mesi -, e anche dalla procura della Repubblica, da alcuni fornitori e dallo stesso Comune in ordine alla concessione dello stadio Porta Elisa. "L'udienza è stata posticipata a dopo i playout di Lega Pro in cui la squadra si è salvata - spiega l'assessore allo sport Fabio Barsanti - Il tribunale ha recepito l'urgenza della situazione, ora iI fallimento consente di aprire la strada, sotto la curatela, a un'asta per trovare nuovi acquirenti della società. I tempi sono stretti. Per iscriversi al campionato la scadenza è il 6 giugno, ma entro il 5 giugno vanno depositati i documenti". Secondo quanto emerge la curatela incaricherà di fare una perizia sul patrimonio e per conteggiare i debiti.