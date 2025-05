Monza, Nesta sfida il suo passato nell'ultima in A

Gli ultimi 90 minuti di una stagione da dimenticare, prima di un'estate in cui programmare la ricostruzione. È questo il piano del Monza, atteso sabato sera a San Siro alla sua ultima sfida in Serie A dopo 3 anni. Contro il Milan, mister Alessandro Nesta sfiderà il suo passato in quella che probabilmente sarà la sua ultima partita sulla panchina biancorossa, alla ricerca di un successo contro una big per rendere più dolce la retrocessione in Serie B. Rispetto alla gara contro l'Empoli, sono solo due i dubbi di formazione che il tecnico romano dovrà sciogliere. Dopo aver smaltito l'infortunio, Luca Caldirola potrebbe ritrovare il posto da titolare al centro della difesa, mentre in attacco Dany Mota è pronto ad affiancare Keita Balde. Possibile chance dal primo minuto anche per Patrick Ciurria, finito un po' fuori dai radar dopo l'ultima da titolare a inizio aprile.