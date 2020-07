Lega Pro: Monza premiato da Galliani per la vittoria del campionato

Festa in casa Monza con la squadra biancorossa premiata per la conquista del Girone A di Lega Pro. A Monzello, l'amministratore delegato Adriano Galliani ha consegnato il trofeo al capitano e le medaglie a giocatori e staff tecnico per la vittoria con 16 punti di vantaggio sulla seconda. Dopo il rito della consegna e i sorrisi dei protagonisti, l'inno della società brianzola prima di tornare ad allenarsi per preparare al meglio la stagione in Serie B.