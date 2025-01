Lega Calcio Serie A, eletti i consiglieri

Tre conferme e una novità nel consiglio di Lega Serie A. L'assemblea dei club, in corso di svolgimento in questi minuti, ha infatti eletto i consiglieri. Confermati Paolo Scaroni, presidente del Milan, con 17 voti, così come Luca Percassi (Atalanta) che sarà vicepresidente e ha incassato 16 preferenze. 15 voti sono andati anche al terzo confermato, il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, mentre l'ad del Bologna, Claudio Fenucci, ha incassato 16 voti e prende il posto del presidente scaligero Maurizio Setti.