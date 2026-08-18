Lega A, incontro tecnico Aia-club. Simonelli: "Mantenere dialogo costante con arbitri"

Si è svolto, in modalità online, un incontro tecnico dedicato alle novità regolamentari per la stagione sportiva 2026/2027. La sessione di lavoro è stata tenuta dal Direttore Tecnico dell'AIA Domenico Messina e dal Designatore della Can Daniele Orsato, con la partecipazione dei rappresentanti dei venti Club di A e dei vertici della Lega Calcio Serie A, tra cui il Presidente Ezio Simonelli, l'Ad Luigi De Siervo e l'Head of Competitions&Operations Andrea Butti. Nel corso della riunione sono state illustrate le principali modifiche alle Regole del Gioco introdotte dalla Circolare n.1 dell'AIA, recepite a seguito delle recenti decisioni approvate dall'IFAB. "Voglio innanzitutto ringraziare tutti i nostri Club per la partecipazione proattiva a questo incontro, a testimonianza dell'attenzione e dell'importanza che le Società attribuiscono alle novità regolamentari - ha dichiarato il Presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli -. Ringrazio inoltre Domenico Messina e Daniele Orsato per la disponibilità e per aver messo a disposizione la loro competenza e professionalità. È stata una riunione molto utile, che ha consentito di approfondire gli aspetti più rilevanti delle nuove disposizioni. Il nostro obiettivo è di mantenere un dialogo costante con i vertici arbitrali e organizzare ulteriori momenti di confronto nel corso dell'anno che possano essere utili ai Club".