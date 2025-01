Serie A: Vieira ferma il Lecce, col Genoa è 0-0

- Il Genoa è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove gare di campionato (3V, 5N), dopo aver perso in sei delle prime 10 giornate del torneo in corso (1V, 3N).

- Solo la Juventus (11) ha pareggiato più partite rispetto al Genoa (otto al pari dell’Empoli) in questa Serie A.

- Il Genoa ha guadagnato 11 punti nelle ultime cinque trasferte di Serie A (3V, 2N), subendo un solo gol; i rossoblù avevano conquistato gli stessi punti nelle precedenti 12 gare esterne nella competizione (2V, 5N, 5P).

- Il Genoa non ha vinto la prima gara di un anno solare di Serie A in nessuno degli ultimi cinque campionati (3N, 2P); solo tra il 1958 il 1976 il Grifone ha infilato una striscia più lunga di queste partite di fila (10) nel torneo.

- Dall’altro lato, il Lecce è rimasto imbattuto nella prima partita di un anno solare in Serie A negli ultimi tre campionati (1V, 2N), dopo aver perso 12 delle 13 precedenti (1V) sfide di questo tipo nel massimo torneo.

- Il Lecce è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime quattro gare casalinghe disputate contro il Genoa in Serie A (1V, 3P), dopo che non aveva ottenuto il successo in altrettanti precedenti davanti al proprio pubblico nella competizione (1N, 3P).

- Con questa presenza contro il Genoa, Patrick Dorgu è diventato il giocatore più giovane (classe 2004) a tagliare il traguardo delle 50 partite nelle ultime due stagioni del massimo torneo (dal 2023/24).

- Presenza numero 150 per Milan Badelj con la maglia del Genoa considerando tutte le competizioni.