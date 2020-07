Serie A, Sassuolo-Lecce 4-2: poker neroverde, salentini ko

sassuolo-lecce 4-2

Il Sassuolo stende in casa 4-2 il Lecce e vola al nono posto. Emiliani in vantaggio al 5' con un pallonetto di Caputo; i salentini reagiscono bene e trovano il pari al 27' con la zampata vincente di Lucioni. Il Sassuolo torna avanti al 63' con il rigore di Berardi; il Lecce riagguanta il risultato con il penalty trasformato da Mancosu al 67', ma Boga punisce gli uomini di Liverani in contropiede (78'). Muldur chiude definitivamente i conti all'83'.









































































































LE STATISTICHE

Il Sassuolo ha superato giá ora il bottino di reti (55 vs 53) messe a segno in tutto il campionato 2018/19. In assoluto sulle 38 giornate i neroverdi solo una volta hanno fatto meglio (58 nel 2016/17.

Solo il Paderborn (74) ha subito più gol del Lecce (70) nei Top-5 campionati europei 2019/20.

Il Sassuolo è l'unica squadra insieme all'Atalanta ad avere almeno tre giocatori con 11 o più gol segnati in questa Serie A (Caputo, Berardi, Boga).

Solo de Ligt e Bastoni sono più giovani di Mert Muldur tra i difensori con almeno due reti all'attivo in questa Serie A.

Tra chi ha calciato almeno otto rigori nei top-5 campionati europei 2019/20 solo Ronaldo (9 su 9) e Mancosu (8 su 8) hanno il 100% di realizzazione.

12 rigori per il Lecce in questo campionato (solo Lazio e Genoa ne hanno ricevuti di più): otto li ha trasformati Mancosu (8 su 8 per lui).

Solamente Ronaldo, Immobile e Caputo sono riusciti a realizzare almeno 15 gol in ognuno degli ultimi due campionati di Serie A.

Berardi ha trasformato 22 dei 29 rigori calciati in Serie A, tra cui quattro degli ultimi cinque.

Il Lecce é la squadra che ha concesso piú calci di rigore in questo campionato (12).

Francesco Caputo ha partecipato attivamente a 20 dei 55 gol totali del Sassuolo in questo campionato (15 gol e cinque assist - il 36% del bottino complessivo dei neroverdi).

Soltanto il Brescia (10) ha incassato più reti su sviluppo di calcio d'angolo del Sassuolo (nove) in questo campionato.

Quello di oggi è il secondo gol di Lucioni in Serie A (il primo risale ad ottobre 2019 contro l'Atalanta). Entrambe le sue marcature sono arrivate in trasferta.

Quello di oggi è il quinto assist in questo campionato per Manuel Locatelli; già un passaggio vincente in più rispetto a quelli forniti nella Serie A 2018/19.

Francesco Caputo è il miglior marcatore del Sassuolo in casa nel campionato in corso. Con quella di oggi le reti interne dell'attaccante salgono a 10; una più di Boga (nove), secondo in questa classifica.