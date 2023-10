Serie A, Lecce-Sassuolo 1-1: Krstovic risponde a Berardi

LECCE-SASSUOLO 1-1

Il rigore della stella neroverde non basta per la vittoria, visto che al 48' i salentini pareggiano. Decisivo l'assist di Baschirotto per il gol del montenegrino



Sassuolo, Berardi non basta col Lecce

































1 di 18 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Arriva un altro pari nel secondo anticipo dell'8a giornata di Serie A, col Lecce che raggiunge il Sassuolo e pareggia 1-1 contro i neroverdi al Via del Mare. Dopo l'ottimo avvio dei giallorossi, il tocco col braccio di Baschirotto manda sul dischetto Mimmo Berardi, che firma l'1-0 al 21'. Nella ripresa ecco il pareggio di Krstovic (48') e l'assedio dei padroni di casa, che non riescono a portare a casa la quarta vittoria stagionale.

LA PARTITA

Berardi chiama, Krstovic risponde a tono. Lecce e Sassuolo non si fanno male nell'1-1 del Via del Mare, che non scalfisce le ambizioni delle due squadre. Spingono subito i salentini, trascinati dal pubblico del Via del Mare e pericolosi con Almqvist e Rafia. La maggior occasione la costruisce però Strefezza, che costringe Consigli alla deviazione. Krstovic manca il tap-in e al 21' il Lecce viene punito: Baschirotto tocca col braccio ed è rigore, che Berardi trasforma per il vantaggio. Rafia suona la carica per i giallorossi, ma ancora una volta la grande occasione è per Almqvist: la velocità dello svedese buca la difesa del Lecce, ma Consigli fa muro. Nella ripresa, il Lecce pareggia subito con Krstovic, che sfrutta la sponda di Baschirotto e insacca l'1-1 al 48', da distanza ravvicinata. D'Aversa effettua dei cambi offensivi, inserendo Oudin, e dopo un brivido firmato da Berardi la sua squadra va ancora vicina al gol: è Pongracic a mancare il tocco vincente sul pallone tagliato di Oudin. Spingono i salentini, con Strefezza a calciare a lato di pochissimo, ma nel finale è il Sassuolo a sfiorare la rete con Defrel, che colpisce a lato di testa. Pari giusto al Via del Mare, col Lecce fermato sull'1-1 dai neroverdi. Un pareggio che fa salire i giallorossi a quota 12, mentre Berardi e compagni arrivano a dieci punti.

LE PAGELLE

Krstovic 6.5 - Il quarto gol in Serie A è pesantissimo per il montenegrino, che si inserisce alla perfezione sulla sponda di Baschirotto e firma l'1-1. Prosegue la sua grande annata.

Almqvist 6.5 - Lo svedese è una freccia sulla corsia destra e uno dei grandi protagonisti dell'avvio di stagione. Sfiora due volte la rete nel primo tempo, costringendo Consigli ad un grande intervento.

Berardi 6.5 - Trasforma il rigore del vantaggio, ma non solo. Ogni azione offensiva del Sassuolo passa da lui, sfiora la rete in almeno altre due occasioni.

Pinamonti 5 - Terza di fila senza gol per l'ex Inter, che rivede vecchi fantasmi. Non riesce mai ad incidere o a smarcarsi, venendo annullato completamente da Pongracic e Baschirotto.

IL TABELLINO

LECCE-SASSUOLO 1-1

Lecce (4-3-3) - Falcone 6; Gendrey 6, Pongracic 6.5, Baschirotto 6, Gallo 5.5 (18' st Dorgu 6); Kaba 6, Ramadani 6, Rafia 5.5 (18' st Oudin 6); Almqvist 6.5 (39' st Sansone sv), Krstovic 6.5 (39' st Piccoli sv), Strefezza 6.5.

A disp.: Brancolini, Samooja, Venuti, Gonzàlez, Berisha, Corfitzen, Touba, Samek. All.: D'Aversa.

Sassuolo (4-2-3-1) - Consigli 6; Pedersen 5.5, Erlic 6 (35' st Ruan sv), Ferrari 5.5, Viña 5.5; Boloca 6, Racic 6 (35' st Obiang sv); Berardi 6.5, Castillejo 5.5 (18' st Bajrami 6), Laurienté 5.5; Pinamonti 5 (18' st Defrel 6).

A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Mulattieri, Ceide, Volpato, Thorstvedt. All.: Dionisi

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 21' rig. Berardi (S), 3' st Krstovic (L)

Ammoniti: Boloca (S), Pedersen (S), Rafia (L), Krstovic (L), Ferrari (S)

LE STATISTICHE

Domenico Berardi è uno dei due giocatori, con Lautaro Martinez, è ad essere riuscito a realizzare almeno cinque reti in ognuna delle ultime sei stagioni di Serie A.

Nikola Krstovic è il sesto giocatore a realizzare almeno quattro gol nelle prime sette presenze in Serie A con la maglia del Lecce nell’era dei tre punti a vittoria dopo Sasa Bjelanovic, Gabriel Strefezza, Javier Chevanton, Cristiano Lucarelli e Marco Mancosu.

Solamente Lautaro Martinez (36) e Victor Osimhen (28) hanno preso parte a più gol di Domenico Berardi in Serie A nel 2023 (24 frutto di 16 reti e otto assist).

Il Sassuolo ha pareggiato una gara di Serie A per la prima volta da maggio scorso (2-2 v Sampdoria in quel caso).

Il Lecce ha pareggiato una gara interna in Serie A per la prima volta da maggio scorso (0-0 v Spezia in quel caso).

Il Lecce è la squadra che ha conquistato più punti da situazioni di svantaggio in questa Serie A (cinque).

Solamente il Cagliari (sei) ha perso più punti del Sassuolo da situazioni di vantaggio in questa Serie A (cinque).

Tra le squadre contro cui il Sassuolo non ha mai perso in Serie A, solo contro la SPAL (10) i neroverdi hanno segnato più gol che contro il Lecce (nove).

Domenico Berardi ha trasformato tutti gli ultimi nove rigori calciati (tutti nel 2023). Tra i giocatori che hanno segnato il 100% dei rigori calciati in questo anno solare, l’attaccante neroverde è quello che ne conta di più nei cinque maggiori campionati europei (a otto, Jonathan David).

Nikola Krstovic (aprile 2000) è il giocatore più giovane ad aver realizzato almeno quattro reti in questa Serie A.

Il Lecce ha subito sei reti nei primi 30 minuti di gioco del primo tempo in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra nel torneo in corso.