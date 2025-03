Lecce, Giampaolo: "Questo Milan può perdere e vincere con chiunque, Via del Mare deve essere una risorsa"

E sul momento delicato in casa Milan ha aggiunto: “Quando non vivi una realtà o un ambiente si entra nel campo delle sorprese. I conti in casa del Milan non li vado a fare. Il mio modo di pensare e preparare la gara ci porta a lavorare sul momento, non sulle condizioni generali e psicologiche dell'avversario che non conosciamo bene. Dobbiamo preparare la gare in base a quanto visto dal Milan contro la Lazio, match in cui è andato sotto e, in inferiorità numerica, ha rimontato sfiorando il sorpasso. Non posso pensare ad altro, alle ragioni che ruotano attorno. È sempre una squadra di grande valore tecnico che può vincere con tutti e perdere con tutti”.