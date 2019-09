Dovremo essere compatti e saper soffrire". Fabio Liverani, allenatore del Lecce, presenta così la sfida casalinga di domani pomeriggio con il Napoli. "L'infermeria si sta svuotando, sono un po' indietro Meccariello e Dell'Orco", ha spiegato in conferenza stampa il tecnico dei salentini reduci dal successo in casa del Torino: "Chi ha giocato dall'inizio e chi è subentrato ha fatto bene, anche se potrei cambiare qualcosa in considerazione delle tre prossime gare in sette giorni. Il Napoli ha tantissime opzione sia di collettivo e di individualita'. Sappiamo - ha proseguito - che domani ci aspetteranno dei momenti in cui dovremo essere bravi a soffrire ed altri in cui dovremo sfruttare al massimo le nostre qualità in fase di possesso palla". "Non dovremo concedere l'uno contro uno sugli esterni perche' altrimenti avremo problemi, non concedendo spazi e raddoppiando. Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa e - ha concluso Liverani - dovremo essere compatti e sapendo soffrire".