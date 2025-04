Lecce, in migliaia al Via del Mare per l'ultimo saluto a Fiorita

Mesto pellegrinaggio di migliaia di tifosi giallorossi per l'ultimo omaggio a Graziano Fiorita, il fisioterapista 47enne del Lecce calcio morto il 24 aprile per un infarto mentre si trovava in albergo con la squadra a Coccaglio, nel Bresciano, prima della partita con l'Atalanta, poi rinviata a domenica scorsa. La camera ardente allestita nello stadio di Via del Mare resterà aperta fino alle ore 18.30 quando il corteo funebre partirà alla volta di Copertino dove, domani alle 16, sono in programma i funerali nella parrocchia Santa Famiglia. A rendere l'estremo saluto a Fiorita tanti tifosi, amici e volti legati alla storia del Lecce, di cui Fiorita faceva parte da 25 anni. Nel primo pomeriggio un gruppo di ultras è giunto in silenzio, compatto e rispettoso. Ha deposto una corona di fiori e una sciarpa giallorossa sul feretro.