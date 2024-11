LECCE, GOTTI: "MI ASPETTAVO DI FARE PIÙ MALE AL BOLOGNA"

"Non siamo riusciti a portare il risultato fino in fondo. Inoltre mi aspettavo riuscissimo a pulire i palloni riconquistati al Bologna. Grande merito a loro che sono molto bravi a riaggredire gli avversari, ma mi aspettavo che potessimo avere più occasioni per fargli male". Così Luca Gotti dopo il ko del suo Lecce al Dall'Ara: "La chiave per noi erano le ripartenze. Nel secondo tempo, tra l'altro, la partita si era incanalata in maniera diversa e confidavo potessimo mettere in difficoltà il Bologna anche in altro modo. Alla fine ci siamo abbassati troppe volte".