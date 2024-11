LECCE, GOTTI: "EMPOLI VIENE A GIOCARE CON LA TESTA LIBERA"

"L'Empoli viene a giocare con la testa libera e con spensieratezza, questa è la maggiore differenza tra noi e loro". Così Luca Gotti, tecnico del Lecce, alla vigilai del match di campionato contro l'Empoli. "Fatta eccezione delle big del campionato, tutte le altre squadre subiscono delle correzioni durante la stagione. Perdendo le partite, sono costretto a cambiare, così come anche per trovare il gol, cerchiamo di elaborare delle soluzioni differenti, dobbiamo mettere mano ad una situazione che ancora non soddisfa", ha aggiunto. "E' un torneo che è iniziato con due sconfitta, abbiamo quindi sempre rincorso e ci siamo sempre detti quanto è importante vincere. Siamo nuovamente a caricare di grande importanza la partita contro l'Empoli", ha proseguito.