Lecce, Giampaolo: "Siamo sulla buona strada"

Soddisfazione per Marco Giampaolo che a Empoli raccoglie tre punti davvero importanti: "È stata una partita molto pesante, ma sono contento per questo importante risultato. Sono felice per i ragazzi, per la società e per i tifosi che, anche oggi, ci hanno seguito in tanti in trasferta. È una vittoria arrivata al momento giusto e siamo sulla buona strada", ha detto il tecnico del Lecce. Su Krstovic, autore di una doppietta: "Ha fatto la miglior gara della mia gestione, è stato un giocatore completo: ha segnato e ha tenuto palla, facendo respirare la squadra".