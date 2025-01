Il tecnico del Lecce, Marco Giampaolo ha commentato il pesante ko di Cagliari subito in rimonta: "Fino al gol abbiamo fatto una buona partita, per un'ora diciamo. Sappiamo stare poco nell'inerzia delle partite, meno ancora in trasferta. Dobbiamo fare un salto di qualità per sostenere le dinamiche di una partita con più autostima e personalità. Questo è l'elemento più negativo attualmente nella squadra".